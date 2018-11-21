Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri - BALIKESİR

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri - BALIKESİR



- Konferansa katılan öğrencilerin salona gelmesi - Konferans salonuna ve protokole ait detaylar - Kur’an - ı Kerim tilaveti detayları - Ayvalık Müftüsü Emre Önal’ın konuşması - Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi Emekli Öğretim Görevlisi Ali Rıza Temel'in konuşması - Ayvalık Müftüsü Emre Önal ile röportajBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, Müftülük tarafından Mevlid - i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Gençlik" konferansı yoğun ilgi gördü.Ayvalık Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Ayvalık Müftüsü Emre Önal, düzenledikleri etkinliğe katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bir peygamber var, Allah'ın lütfu olan ve insanlığa tanıma fırsatı verilen en güzel insanlardan biri, hatırlıyorsunuz değil mi? Peki bu peygamberin dünyamızda ne kadar yeri var? Öyle bir peygamber ki yaptığı şeyleri, emrettiklerini yaptığımızda bize mükafat var. Yasakladığı şeylerden kaçındığımızda da mükafat var." diye konuştu.
Ayvalık Müftüsü Emre Önal’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi Emekli Öğretim Görevlisi Ali Rıza Temel, "Peygamber ve Gençlik" konulu koferans verdi.Konferansa Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Gömeç Müftüsü İsmail Yıldız, AK Parti Ayvalık İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Ekşi, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğretmenler Öğretmen Konferans Öğrenciler Peygamber 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Diyarbakır'da Onbinler Peygamber Sevdasını HaykırdıDiyarbakır'da Onbinler Peygamber Sevdasını Haykırdı
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı