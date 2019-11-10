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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
''Mevlid-i Nebi Haftası'' etkinliği - HAKKARİ Haberi

''Mevlid-i Nebi Haftası'' etkinliği - HAKKARİ Haberi

- Programa katılanlardan görüntü - Kuran - ı Kerim tilaveti - Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın konuşması Hakkari ’de ''Mevlid - i Nebi Haftası'' etkinliğiHAKKARİ (AA) - Hakkari Müftülüğünce Mevlid - i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümüne ulaşmaları vesilesiyle Mevlid - i Nebi Haftası'nı idrak ettiklerini söyledi.

Böyle önemli günleri Hakkari 'de hep birlikte idrak etmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Akbıyık, "Ülke olarak Peygamber Efendimizin şefaatine her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu bir süreçten geçiyoruz. İslam ülkeleri arasındaki huzursuzluk, iç savaşlara rağmen, dış güçlerin bizi bölme çabalarına izin vermeden dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz. Bu sebeple Mevlid - i Nebi Haftasını bizi sünnete daha da yakınlaştırmanın, sünnetle bütünleşmenin ve ilimizdeki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmenin bir vesilesi olarak görüyoruz." diye konuştu.
Kur'an - ı Kerim tilaveti ve okunan ilahilerin ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz 'Mevlid - i Nebi Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi.Selçuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Acar, programa katılanlara "Hz. Peygamber ve aile" konulu konferans verdi.Etkinliğe din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İç Savaş İslam Konferans 

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