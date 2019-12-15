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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Mevlana'yı anma töreninde 'Anlatımlı Sema Ayini' icra edildi - KONYA

Mevlana'yı anma töreninde 'Anlatımlı Sema Ayini' icra edildi - KONYA

Mevlana'yı anma töreninde "Anlatımlı Sema Ayini" icra edildi - KONYA - İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi - Postnişinin Fatih Çıtlak’ın anlatımıyla sema gösterisi - Sema ayiniKONYA (AA) - Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında ilk kez "Anlatımlı Sema Ayini" gerçekleştirildi.
İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ayinde turistler, sadece izlemekle kalmayıp, sema ile ilgili anlatımlarla da bir mana seyahati yaşadı.İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu İrfan, Tasavvuf ve Meydan Meşkleri Bölümü postnişini Fatih Çıtlak’ın anlatımıyla gerçekleştirilen sema töreninde, semazenler ritüellerini gerçekleştirdi.Çıtlak, semazenlerin sema sırasında hangi ritüelleri hangi manayla yaptıkları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.Anlatımlı sema, 17 Aralık’a kadar her gün saat 18.00’de İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

Anma Töreni Semazen 

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