Mevlana Şiir Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

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- Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması’nda dereceye giren eserin sahiplerine ödülleri törenle verildi.

Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Eşer, yarışmanın jüri üyeleri ve dereceye giren eser sahipleri katıldı.

Mustafa Dündar, belediye olarak düzenledikleri kültürel faaliyetlerde Osmangazi’de sınırlı kalmadıklarını belirterek, “Yaptığımız etkinlikler Türkiye dışına yansıyor. Fetih Şenlikleri, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, Mevlana Şiir Yarışması’nı kurumsal hale getirdik. Bu faaliyetlerle geçmişimizi unutmuyoruz, geleceğe taşıyoruz. Gençlerimizin kendi değerlerimizi öğrenmeleri, araştırmaları için yeni kütüphaneler açıyoruz. Fetih Müzesi ve Kedili Tekke’de Millet Kıraathanesi hizmeti vermeye başladık. Bilgi Evleri’nde yeni kütüphaneler oluşturuyoruz. Bu kütüphanelerin dolu olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımız sosyal medyadaki yanlış bilgiler yerine kitaplardan gerçek bilgileri bulabiliyor” dedi.

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması’na Türkiye genelinden 241 eser katıldığını ifade eden Dündar, “Osmangazi’de başladığımız bu yarışma bütün Türkiye’ye yayıldı. Bu yarışmayla birlikte öğrencilerimiz Mevlana’yı okuyor. Yazması için öncelikle okuması lâzım. Bu bizim için en büyük kazançtır. Yeni yazarlar, yeni şairler ortaya çıkıyor. Bizler, gençlerimizin becerilerini keşfetmesine zemin hazırlıyoruz. Millet olarak kendi değerlerimizle, kendi kültürümüzle ayakta duruyoruz. Çok şükür devletimiz artık çok geniş imkânlara sahip. Çok iyi yerdeyiz. Gençlerimiz araştırıyor, kendini geliştiriyor. Yarışmaya katılan öğrencilerimize ve eserleri tek tek inceleyip değerlendiren hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Eşer ise, “Dereceye giren bir arkadaşımızın içerideki heyecanını ve şiir yarışmasına olan aşkını gördükten sonra içimizdeki muhabbet bir kat daha arttı. İnşallah Başkanımız Mustafa Dündar ile bu tür faydalı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Katılım gösteren herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bu yıl serbest konulu belirlenen yarışmada birinciliği Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nden Kağan Server Atıcı “Kutsal Simya” adlı şiiriyle kazandı. Yarışmada ikinciliği Bursa Anadolu Lisesi’nden Sevinç Aksan “Aşk-ı Suret” adlı eseriyle kazanırken, Adana Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ayşe Şimşek ise “Hakhaka” adlı eseriyle yarışmanın üçüncüsü oldu. Yarışmada mansiyon ödülü kazanan isimler ise “Hasretim Hazretime” isimli şiiriyle Karaman Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Tarım Gümüş, “Neredesin Yar” isimli şiiriyle Sakarya Sapanca Anadolu Lisesi’nden Gizem Yılmaz ve Kırıkkale Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Hatice Koçak oldu. Aynı zamanda dereceye giren yarışmacılar eserlerini okudu.

