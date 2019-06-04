Mevlana Meydanı'nda bayram namazı coşkusu havadan görüntülendi



- Konya’da, Mevlana Meydanındaki bayram namazı coşkusu drone ile görüntülendi. Ramazan Bayramı namazı Mevlana Müzesinin önündeki alanda vatandaşların katılımıyla kılındı. Sultan Selim Camii'ne gelenler Mevlana Meydanında bayram namazını kılarak dua etti. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte gerçekleşen bayram namazı coşkusu drone ile havadan görüntülendi. Bayram hutbesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Konya protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.

