Mevlana, 745. Vuslat Yıl Dönümü'nde Büyükçekmece'de anıldı

-Katılımcılardan görüntüler

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Büyükçekmece Belediyesi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölümünün 745'inci yıl dönümünde özel bir anma etkinliği düzenlendi.

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Albatros Lions Külübü Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin düğün gecesi olarak adlandırdığı vefatının 745’inci yılında tasavvuf müziği konseri ve sema gösterisinin yer aldığı özel bir program düzenledi.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tasavvuf müziği eşliğinde ilahilerin okunmasıyla başlayan programda, seslendirilen ilahiler dinleyenlerin büyük beğenisini topladı. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hayatının anlatıldığı programda, sahneye çıkan Uluslararası Sema Okulu semazenleri ilahiler eşliğinde sema gösterisini gerçekleştirdi.

