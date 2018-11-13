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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Metruk tül fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Metruk tül fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Drone ile havadan görüntü

Polis Fabrika Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-Yangın söndürme çalışmaları görüntü
-Vatandaş röp
-Detaylar

( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması gerçekleştirilen metruk bir tül fabrikasında yangın meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu yangın havadan görüntülendi. Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Kamalpaşa Mahallesi Yıldırım Sokakta bulunan metruk bir tül fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması gerçekleşiyordu. Bu esnada fabrikanın giriş katında bulunan boruların içerisindeki yağ, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev aldı. Durumu fark eden yıkım ekibi itfaiye, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında fabrikanın içerisinde herhangi bir çalışanın olmaması büyük bir faciayı engelledi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. “Yangın esnasında içeride kimse yoktu” Yangına ilişkin bilgiler aktaran Münir Üstündağ, “Biz fabrikayı kentsel dönüşüm kapsamında yıkıyorduk. Bu esnada borulardaki yağlar alev aldı ve yangın çıktı. İtfaiyeye haber verdik. Yangın esnasında fabrikada kimse yoktu” dedi.
Öte yandan, metruk binada çıkan yangın havadan görüntülendi.
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