Metruk hastane binası mahalle sakinlerinin kabusu oldu İzle

-Çocuklar ve annelerden detay

-Kadınlarla röportaj

-Çocukların konuşması

-Yangından detay

-İtfaiye kamerasından binanın içi



( ERZURUM )- Anneler: “Leyla ve Eylülün ölümünden sonra çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz” ERZURUM



- Erzurum’da yukarı köşk mahallesinde bulunan eski Aziziye Araştırma Hastanesi’ni mesken tutan madde ve alkol bağımlıları adeta mahalleliyi isyan ettirdi. Erzurum’un yukarı köşk mahallesinde bulunan eski Aziziye Araştırma Hastanesi alkol ve uyuşturucu bağımlıların mekanı haline geldi. Mahalle sakinleri terk edilmiş binaya bir an önce çare bulunmasını istedi. Madde bağımlıları ile alkoliklerin binayı mekan edinmeleri ve gece de burada kalmaları mahalleliyi çileden çıkardı. LEYLA VE EYLÜLÜN ÖLÜMÜNDEN SONRA ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARTAMIYORUZ Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leylanın otopsi için getirildiği Erzurum Adli Tıp Kurumu da eski Aziziye Araştırma Hastanesiyle aynı arazi içerisinde yer alıyor. Leylanın o gece Adli Tıp Kurumuna getirildiğini gören mahalle sakinleri metruk binanın bu şekilde durmaya devam ettiği sürece kendi çocuklarının canlarından şüphe duyduklarını ifade ettiler. Mahalle sakinleri yangından sonra binaya bakınmak için geldikleri sırada önlerinden içerisinde alkol olan poşetle geçen kişilere denk geldi. Mahalle sakinlerini görmesine rağmen rahatsızlık duymayan şahıslar binanın içerine girdiler. Mahalle sakinlerinden Demet Özer dışarı çıkmaya korktuklarını ifade ederek ‘’Buraya bayan getiriyorlar, uyuşturucu içiyorlar ve alkol içiyorlar. Biz mahalle sakinleri olarak çok huzursuzuz. Bizler mahalleli olarak bu durumdan şikayetçiyiz. Bir an önce yetkililerin bu duruma el atmasını bekliyoruz. Bu olayların burada olmasını istemiyoruz. Çok rahatsızız. Emniyetinde Bu olaylara en kısa zamanda mahalleli olarak el koymasını istiyoruz. Biz mahalleli olarak dışarı çıkamıyoruz. Dışarıda oturamıyoruz. Bu olaylar böyle devam etmemeli’’ şeklinde konuştu.

ALKOLİKLER BİNAYI ATEŞE VERDİLER Metruk bina bugün alkolik ve madde bağımlıları tarafından ateşe verildi.

Mahalle sakinleri tarafında itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içerisinde ki çıkan yangını uzun süren çalışmalar sonucunda söndürdü. (ST-AT)

