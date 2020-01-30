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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Metruk evde yangın çıktı, yavru köpekler telef oldu

Metruk evde yangın çıktı, yavru köpekler telef oldu

Yangının söndürülme detayları

Yavru Köpek Köpek Bild Yavru Köpekler Trol 

-Ekiplerin soğutma çalışması
-Anne köpeğin evden çıkarken görüntüsü

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Solhan ilçesindeki bir metruk ev küle döndü, içeride bulunan 2 yavru köpek ise dumandan zehirlenerek telef oldu. Yangın, İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi’nde metruk bir evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı metruk bir evde dumanları görenleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alıp, çevreye sıçramadan söndürdü. Öte yandan yangın kontrol altına alındıktan sonra ev içine giren itfaiye ekipleri 2 yavru köpeğin dumandan zehirlenerek telef olduğunu gördü. Anne köpek ise sağ olarak evden çıkarıldı. (AB-HİV-
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