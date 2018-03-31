Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Metruk binanın bir bölümü yola yıkıldı - EDİRNE

Metruk binanın bir bölümü yola yıkıldı - EDİRNE

- Metruk binanın bir bölümü yola yıkıldı - Edirne 'de bir bölümü yola yıkılan binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı - Vatandaşlarla röportajGÜNCELLEME - Edirne 'de metruk binanın bir bölümü yola yıkıldı - BİNANIN KONTROLLÜ YIKIMI VE DETAYLAR EKLENDİEDİRNE (AA) - Edirne 'de bir bölümü yola yıkılan binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı.Mithatpaşa Mahallesi'ndeki metruk binanın duvarı henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Binadan kopan ahşap ve beton parçaların düşmesi sonucu evin bulunduğu mevkideki yol trafiğe kapandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Edirne Belediyesi ekiplerinin kepçeyle düşen parçaları kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı. Edirne Valiliği'nce başlatılan ''Tarihi Konakları İhya Projesi''ndeki yapılardan olan bina, çevreye tehlike oluşturmaması için kontrollü şekilde yıkıldı.

Polis Güvenlik Önlemi Nadan Polis Ekipleri Trol 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı