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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Metruk binanın bir bölümü yola yıkıldı - EDİRNE

Metruk binanın bir bölümü yola yıkıldı - EDİRNE

- Metruk binadan detaylar - Temizlik çalışmaları - Mahalle sakinlerinden Nedim Metin ile röportaj Edirne 'de metruk binanın bir bölümü yola yıkıldıEDİRNE (AA) - Edirne 'de metruk binanın bir bölümü yola yıkıldı.Mithatpaşa Mahallesi'ndeki metruk binanın duvarı henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Binadan kopan ahşap ve beton parçaların düşmesi sonucu evin bulunduğu mevkideki yol trafiğe kapandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Edirne Belediyesi ekiplerinin kepçeyle düşen parçaları kaldırmasının ardından yol trafik açıldı.Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Turgut Sarıbaşak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaleiçi bölgesinde birçok tarihi konağın metruk olduğunu söyledi.

Vatandaşların bu tür evlerin çevresinden geçerken korktuğunu öne süren Sarıbaşak, yetkililerin bu konuda önlem almasını istedi.Mahalle sakinlerinden Nedim Metin de metruk binalar için gerekli kurumlara dilekçe verdiklerini ve harekete geçilmesini beklediklerini kaydetti.

Polis Muhabir Güvenlik Önlemi Harekete Geç Polis Ekipleri 

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