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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Metruk binadaki yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı Haberi

Metruk binadaki yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı Haberi

Metruk binanın alev alev yanması

Efes Nadan Müstakil Ev 

-Alevlerin palmiye ağaçlarına sıçraması
-Yanan metruk binadan gündüz görüntüsü
-Ağaç dibindeki kamyon lastikleri
-Esnaf Adem kara ile röp.

( MERSİN )- Metruk binada başlayan yangın palmiye ağaçlarına sıçradı- İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın müstakil evlere sıçramadan söndürüldü MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde metruk bir binada çıkan ve palmiye ağaçlarına da sıçrayan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre Erdemli Merkez Mahallesi, Hal Caddesi üzerindeki İshak Efendi Sokakta bulunan metruk bir binada gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Metruk binada başlayan daha sonra palmiye ağaçlarına da sıçrayan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle üst katında vatandaşların bulunduğu alt katının ise bir esnaf tarafından depo olarak kullandığı müstakil eve sıçramadan söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle mahalle sakinleri de derin bir nefes aldı. Mahalle esnaflarından Adem Kara, "Yangın çıktı, palmiye ağaçlarına sıçradı. Allah'tan eve ve deponun penceresine sıçramadan itfaiye gelip söndürdü. Kimin çıkardığını bilmiyoruz, birden alev aldı, komşular haber verdi, itfaiye de gelip söndürdü" dedi.
Emniyet güçleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlattı.
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