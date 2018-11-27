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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Metruk binada çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü İzle

Metruk binada çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü İzle

Yangından detaylar

Polis İtfaiye Aracı Polis Ekipleri Bina Yangını 

- İtfaiye ekipleri yangını söndürürken
- Genel detay ve ayrıntılar

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesinde meydana gelen metruk bina yangını paniğe neden oldu. İki itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, başarılı bir çalışma ile söndürüldü. Yangın, Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesine bağlı Özerler Mahallesinde bulunan bir metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk binada dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle dumanlarla kaplanan metruk binaya müdahale ederek çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alırken, metruk binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından 2 araçla yapılan başarılı bir çalışma ile söndürüldü. Polis ekipleri henüz neden çıktığı bilinmeyen metruk bina yangını ile ilgili soruşturma başlattı. (HLD-
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