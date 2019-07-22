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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Metruk binada alev alev böyle yandı Haberi

Metruk binada alev alev böyle yandı Haberi

-Binadan görüntüler

Yarış Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yükselen Yangına Müdahale 

--Alevlerden görüntüler
--İtfaiye ekiplerinden yangına müdahale etmesi
--Vatandaşları cep telefonları ile görüntü çekmesi
--Diğer detaylar

( KAYSERİ )- Vatandaşlar yükselen alevleri görüntülemek için birbiriyle yarıştı KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, vatandaşlar da yükselen alevleri cep telefonları ile görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa caddesi üzerinde bulunan bir metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, kısa süre içerisinde söndürüldü. Bu sırada, çevrede toplanan meraklı vatandaşlar da cep telefonları ile yangını görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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