Metruk bina yangını - ERZİNCAN

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Çevrede bulunan vatandaşlardan genel görüntü - Polis ekiplerinin tedbir alması Erzincan 'da metruk bina yangınıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da metruk binada çıkan yangın hasara yol açtı.Kızılay Mahallesi'nde çıkan yangına, Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.Çıkan yangın nedeniyle ARAS elektrik ve ENERYA doğal gaz ekipleri, olası bir tehlikeyi önlemek amacıyla elektrik ve doğal gazın kesilmesini sağladı.Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonra söndürüldü.
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