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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Metruk bina alev topuna döndü

Metruk bina alev topuna döndü

VATANDAŞIN CEP TELEFONUNA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER

Tahkikat Nadan 

-ALEVLERİN YÜKSELMESİ
-İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, metruk bina alev topuna döndü. Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı metruk binadan dumanlar yükselmeye başladı.
Kullanılmayan ahşap bina, kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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