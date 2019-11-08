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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Metroda rahatsızlanan yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti

Metroda rahatsızlanan yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti

- Tren istasyonundan detaylar

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Kalp Krizi Cenaze Namazı Toplu Ulaşım Yaşlı Adam 


- Bursa'da metroda kalp krizi geçiren 65 yaşındaki bir yolcu için toplu ulaşımda bazı hatlarda 20, bazı hatlarda ise 10 dakikalık aksama yaşandı. Burulaş ve 112 personelinin seferber olduğu kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Adnan Zengin hemen hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Zengin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alınan bilgiye göre, sabah 08.20 sıralarında Demirtaşpaşa İstasyonu'nda kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Adanan Zengin için tüm seferler durdu. Olay yerine hemen 112 ekibi çağrılırken, yapılan ilk müdahale ve hastanın sevki için metro seferleri Arabayatağı yönüne 20 dakika durdu. Doğu batı hattında entegreli çalışma olduğu için vagonların sıraya girmesinden dolayı Batı hattında da 10 dakikalık bir aksama yaşandı. Burulaş yetkilileri yaptıkları anonslarla vatandaşlara aksamanın sebebini ifade ettiler. Özel Hayat Hastanesi'ne kaldırılan Adanan Zengin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı Öte yandan 65 yaşındaki Adnan Zengin'in cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Cavit Çağlar Camisinde kılınacak olan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. (HG-
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