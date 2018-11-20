Metroda başörtülü kadına saldırdığı iddia edilen sanık: “Tükürmedim” Haberi

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Kadıköy Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip tükürdüğü iddiasıyla 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Atınç Manap, “Herhangi bir siyasi görüşüm yoktur, kimsenin giyim tarzı beni ilgilendirmez” diyerek müştekiye tükürmediğini söyledi.



Kadıköy Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip tükürdüğü iddia edilen Atınç Manap’ın, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlarından 9 ay 15 günden, 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 61’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Atınç Manap katılırken, müşteki Kerime Pehlivan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. KADEM(Kadın ve Demokrasi Derneği) avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Derneği yönetim kurulu üyesi de duruşmaya katıldı.

“Tükürmedim, suçlamaları kabul etmiyorum” Duruşmada savunma yapan sanık Atınç Manap suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Müştekiye yönelik herhangi bir sinkaflı söz söylemedim. Müştekiye tükürmedim. Olay günü asansörden iniyordum, telefonla ilgileniyordum. Müşteki görmedim, asansörden indiğimde telefonla ilgilenirken homurdanırcasına, ‘Saçına, küpelerine bak. Saçını uzatmış’ dedi.

Ben de kendisine dönerek, ‘Sen kendine bak, bana niye karışıyorsun?’ dedim. Herhangi bir siyasi görüşüm yoktur, kimsenin giyim tarzı beni ilgilendirmez” dedi.

Beraatini istedi. “Olaydan sonra saçını ve sakalını kesmek zorunda kaldı” Sanık avukatı, “Müvekkilim asansörden indikten sonra telefon çekmemiş, konuşma kesilmiştir. Müvekkilim de asansörün önünde telefonun kesilmemesi için duraksamıştır. Müvekkilim olaydan sonra olayı büyütmemek için şikayetçi olmamıştır. Olaydan sonra işini kaybetmiştir, saçını ve sakalını kesmek zorunda kalmış ve küpelerini çıkarmıştır. Bunun tek nedeni de müşteki ve avukatlarının sosyal medyada başlattıkları kampanyadır” dedi.

Müşteki Kerime Pehlivan, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Sanığın beyanları doğru değildir. Kamera görüntülerinde de her şey bellidir, üzerime tükürmüştür. Olaydan etkilendim ve sanığın cezasını çekmesini istiyorum” dedi.

Bunun üzerine söz alan söz alan KADEM avukatı Şengül Karslı, “Müştekinin yaşadığı travmaya bizzat şahit oldum. Şiddet bir insanlık meselesidir. Kime karşı olursa olsun hep birlikte mücadele etmeliyiz” diyerek davaya katılma talebinde bulundu. Duruşmada, olay anına ilişkin görüntüler izlendi. Bunun üzerine söz alan sanık, “Benim annem ve kız kardeşim var. Ben de kadına şiddete karşı bir insanımdır. Kanser hastası babam var. İnsanın deli olması lazım durduk yerde bir insana sataşması için. Bu tür düşüncelerle uğraşacak biri zaten değilim” diye konuştu.

Sanık hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın savunmasının alınmış olmasını dikkate alarak sanık hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verdi. Kadın ve Demokrasi Derneği ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Derneği’nin doğrudan suçtan zarar gören konumunda olmadıkları için davaya katılma taleplerinin reddine hükmetti. Sanık avukatına yazılı beyanda bulunması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi. KADEM’den açıklama Duruşma öncesine adliye önünde açıklama yapan KADEM Hukuk Komisyonu Üyesi Canan Sarı, “Kerime Pehlivan, geçtiğimiz Mart ayında işe gitmek için bindiği metronun asansörünü beklerken tercih ettiği giyim tarzı nedeniyle sözlü ve fiziksel saldırıya uğramıştır. Kişisel hak ve özgürlüklere yönelik yapılan bu saldırı, birlikte yaşama kültürünü zedeleyen, onur kırıcı ve kabul edilemez bir davranıştır” dedi.

İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Mart 2018 tarihinde tesettür giyimli müştekinin, Bostancı metro istasyonunda asansöre binmek için beklediği sırada asansörden inen Atınç Manap’ın müştekiye yönelik “Allah belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden..” şeklinde sözler söylediği ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirtildi. Müştekinin asansöre bindiği sırada şüphelinin tükürdüğünün anlatıldığı iddianamede, görüntülerin çözümüne ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda, görüntünün büyütüldüğünde netliğin bozulmasından dolayı şüphelinin müştekiye tükürüp tükürmediği veya hakaret edip etmediği hususlarında sonuca varılamadığı vurgulandı. İddianamede, Atınç Manap’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlarından 9 ay 15 günden, 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. ( GE-HK-

