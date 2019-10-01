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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Metrobüste yaşanan kavga kamerada İzle

Metrobüste yaşanan kavga kamerada İzle

cep telefonu görüntüsü

Kamera Cep Telefonu 

-kavga anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da her gün binlerce yolcu tarafından kullanılan metrobüste ayaktaki bir kadın ile erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da hareket halindeki metrobüste yaşandı. Başka bir yolcunun cep telefonuna yansıyan görüntülerde ayakta yolculuk yapan kadın ile erkek yolcu arasında sözlü tartışma yaşandığı ve birbirlerine küfür eden iki yolcudan kadının, erkek yolcuya tekme ve yumruk attığı görülüyor. Araya giren yolcular kavgayı yatıştırıyor.
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