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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Metrobüste oluşan yoğunluk havadan görüntülendi Haberi

Metrobüste oluşan yoğunluk havadan görüntülendi Haberi

DRONE GÖRÜNTÜLERİ

( İSTANBUL )- Deprem sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına koştu İSTANBUL

Toplu Taşıma Metrobüs Durağı Deprem Akalan 


- 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Cevizlibağ metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından çok sayıda vatandaş evlerine ve ailelerine ulaşmak için toplu taşıma araçlarına koştu. Deprem sonrası Cevizlibağ metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların metrobüse binmek için ilerlediği, durakta ise bekleyen çok sayıda vatandaş olduğu görüldü.
“Herkes ailesini düşünüyor, veya korkudan işyerlerini terk ederek gidiyorlar”Depreme bankada yakalandığını ve banka personeliyle birlikte dışarı çıktığını ifade eden bir vatandaş, “Deprem olduktan sonra korkmamak mümkün mü, Herkes ailesini düşünüyor, veya korkudan işyerlerini terk ederek gidiyorlar” ifadelerini kullandı.
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