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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Metrobüs yolunda akıl almaz kaza, metrobüs motosiklete çarptı

Metrobüs yolunda akıl almaz kaza, metrobüs motosiklete çarptı

Kaza yerinden görüntü

Metrobüs Durağı Metrobüs Hattı Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Metrobüsten görüntü
-Yaralıya müdahaleden görüntü
-Yolculardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Metrobüs yolunda motosiklete metrobüs çarptı: 1 ağır yaralı İSTANBUL

- Şişli’de metrobüs yoluna giren motosiklete metrobüs çarptı. Kazada motosikletli ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Kaza, saat 20.45 sıralarında Mecidiyeköy ile Zincirlikuyu metrobüs durağı arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen motosikletli henüz bilinmeyen bir şekilde metrobüs yoluna girerek kazaya davetiye çıkartıp ilerlemeye başladı.
Bir süre ilerleyen motosikletliye Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde metrobüs çarptı. Metrobüsün çarpması sonucu motosikletli kanlar içinde yere yığılırken, metrobüste bulunan sürücü ve yolcular ise neye uğradığını şaşırdı. Araçtan inen yolcular, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri metrobüs hattını trafiğe kapatarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı motosikletliye müdahale etti. Ağır yaralanan motosikletli yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sırasında metrobüsten inen yolcular başka bir araçla yoluna devam etti. Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından motosikletin ve metrobüsün kaldırılmasıyla birlikte seferler normale dönerken, metrobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (MB-
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