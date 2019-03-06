Metrobüs’te sabah çorbası sürprizi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Avcılar’da sabah işe ve okula gitmek için metrobüs kullanan vatandaşlara AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy tarafından çorba ikramı yapıldı. Avcılar’da sabahın ilk ışıklarında metrobüs kullanarak evine ve iş yerine giden vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy tarafından yüzlerce vatandaşa çorba ikram edildi. Havanın serin olduğu saatlerde vatandaşlar ikram edilen sıcak çorba ile içlerini ısıttı. (Md-hk-

