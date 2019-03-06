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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Metrobüs’te sabah çorbası sürprizi

Metrobüs’te sabah çorbası sürprizi

Çorba dağıtılması

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da sabah işe ve okula gitmek için metrobüs kullanan vatandaşlara AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy tarafından çorba ikramı yapıldı. Avcılar’da sabahın ilk ışıklarında metrobüs kullanarak evine ve iş yerine giden vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy tarafından yüzlerce vatandaşa çorba ikram edildi. Havanın serin olduğu saatlerde vatandaşlar ikram edilen sıcak çorba ile içlerini ısıttı. (Md-hk-
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