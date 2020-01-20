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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Metrobüs kazasında gözaltına alınan şoför serbest kaldı

- Metrobüs kazasında gözaltına alınan şoför serbest kaldı

olay yeri (Arşiv)

İlk Müdahale Adli Kontrol Metrobüs Yolu Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

-olay anı güvenlik kamerası (Arşiv)

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli'de motosiklet sürücüsünün metrobüse çarparak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan metrobüs sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şişli Mecidiyeköy'de dün akşam 21.00 sıralarında Emrecan Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet metrobüs yoluna girerek Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde 34 TN 2706 plakalı metrobüse çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Azder, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş ve Azder'in Ukrayna'da ekonomi okuduğu, askere gitmek için Türkiye'ye geldiği öğrenilmişti. Kazaya ilişkin gözaltına alınan metrobüs sürücüsü, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan metrobüs şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (ÖY-
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