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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Metrobüs durakta bekleyen yayaya çarptı

Metrobüs durakta bekleyen yayaya çarptı

Metrobüs durağından görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Metrobüs Durağı Sağlık Ekipleri 

-Metrobüslerden görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda metrobüs, durakta bir yolcuya kolundan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yolcu hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle metrobüs sefelerinde kısa süreli aksaklık yaşandı. Kaza saat 16:30 sıralarında Zeytinburnu metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü Cevizlibağ seferini yapan metrobüs Zeytinburnu durağına yanaşacağı esnada güvenlik çizgisini geçen bir yolcuya kolundan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yolcunun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kolundan yaralanan yolcu sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksaklık yaşandı. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan yolcunun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. ( SB-YM
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