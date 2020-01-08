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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

- Metrobüsten detay

Kırköy Metrobüs Durağı 

-- Kuyruklar detay
-- Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL )- Beylikdüzü istikametin seferlerde aksamalar yaşanıyor İSTANBUL

- Bakırköy İncirli Metrobüs Durağı yakınında bir metrobüsün arıza yapmasından dolayı, diğer metrobüslerde uzun kuyruklar oluştu. Beylikdüzü istikametinde arıza yapan metrobüsten dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor. Bakırköy İncirli metrobüs durağında bir metrobüs bilinemeyen bir nedenle arıza yaptı. Metrobüsün arıza yaptığı yolda diğer metrobüsler geçmekte zorluk yaşarken, metrobüs arızası nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Oluşan metrobüs kuyruğu yüzünden yolcular uzun süre soğuk havada beklemek zorunda kaldı. Beylikdüzü istikametinde arıza yapan metrobüsten dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metrobüs arızası nedeniyle bölgeye kurtarıcı aracı sevk edildi. Metrobüsün kaldırılma çalışmaları devam ediyor. (VB- MB-
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