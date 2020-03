Metro vagonları virüse karşı nano teknoloji ile temizleniyor

--Temizlik çalışmasından görüntü

- İstanbul’da günde on binlerce kişinin kullandığı metro vagonları, Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan “Koronavirüsü”ne karşı nano teknoloji ile dezenfekte edildi. Seyrantepe Metro İstasyonunda yapılan çalışmada her yer didik didik temizlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan Metro A.Ş., geçtiğimiz aylarda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan “Koronavirüsü”ne karşı önlem aldı. Bu kapsamda metro araçları ve istasyonlar nano teknoloji dezenfekte edildi. Sarıyer Seyrantepe İstasyonunda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında istasyon ve metro araçları didik didik temizlendi. Saat 21.00’de başlayan dezenfekte çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. “Şu an yeni uyguladığımız sistemle nano teknolojiyi kullanıyoruz” Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy, dezenfekte çalışmasında nano teknolojiyi kullandıklarını ifade ederek, “Şu an yeni uyguladığımız sistemle nano teknolojiyi kullanıyoruz. Kullandığımız malzemeler özel ve insan sağlığına zararlı olmayan malzemeler. Bunlar içerideki yüzeylerde katman oluşturuyor. Çok uzun süreli olarak koruma sağlıyorlar, mikroorganizmaların üremesine engel oluyorlar” şeklinde konuştu.

“İnsan sağlığına zarar verecek kadar yürüyemiyorlar” Genel Müdür Soy, belirli aralıklarda dezenfekte çalışması yaptıklarını belirterek, “Biz yaptığımız ölçümlerde de burada Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı değerler altında kaldık. Mikroorganizma burada kesinlikle üreyemiyor. İnsan sağlığına zarar verecek kadar yürüyemiyorlar. Bu şekilde de ekstra bir koruma sağladık. Her gün yıkanıyor araçlar, belli periyotlar arasında yapılıyor. Hijyen anlamında da ekstra mesafe kaydettik” ifadelerini kullandı. (DH- ÖY-ÖFA



