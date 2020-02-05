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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Metro tünel inşaatında göçük: 4 yaralı

Metro tünel inşaatında göçük: 4 yaralı

İŞÇİLERİN HASTANEYE GETİRİLİŞİ

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Tünel İnşaatı Polis Hastane Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 


- Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosu tünel inşaatında meydana gelen göçükte 4 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosunun Pendik Yayalar Mahallesindeki tünel inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosunun Yayalar Mahallesindeki tünel inşaatı çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayı gören çalışanlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise göçük altında kalan 4 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından göçükte kalan işçiler çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Göçükten kurtarılan işçilerin tedavileri hastanede sürüyor. (MB-
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