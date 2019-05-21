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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Metro şantiyesini basan şahıslar 500 kilo bakır kablo çaldı

Metro şantiyesini basan şahıslar 500 kilo bakır kablo çaldı

-Şantiyeden görüntü

Polis Güvenlik Görevlisi Bild Uttu Polis Ekipleri 

--Vatandaş röp
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Eyüpsultan’da Kabataş-Mahmutbey Metro hattı şantiyesine giren eli silahlı 5 şahıs, 500 kilo bakır kabloyu çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Olay, Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı Çırçır Mahallesi Durağının inşaat şantiyesinde 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, silahlı 5 şahıs metro şantiyesinde çalıştıklarını söyleyerek geldikleri araçla inşaat sahasının içerisine girdi. Şüphelilerden biri güvenlik görevlisine silah çekerek korkuttu. Diğer şüpheliler de 500 kilo bakır kabloları panelvan araca yükledi. Olayın ardından şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik görevlisi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (CS-ÖFA
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