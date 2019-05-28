Metro şantiyesinde boş konteynerler yandı İzle

-Yangından görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Drone görüntüsü



( İSTANBUL )- İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın, drone ile görüntülendi İSTANBUL



- Eyüpsultan'da metro şantiye alanında boş konteynerlerde söküm çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışması drone ile havadan görüntülendi. Mahmutbey - Mecidiyeköy metro hattı Alibeyköy istasyonunun inşaat alanındaki işçilerin kaldığı konteynerlarda söküm çalışmaları sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, şantiyede söküm çalışmalarına katılan işçiler de tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi. (CS-DH

