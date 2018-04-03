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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Metro kazasının ardından kurban kesildi - ANKARA

Metro kazasının ardından kurban kesildi - ANKARA

- Kurban kesiminden detay görüntüler - Hak - İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay'ın açıklaması - Bakıma alınan ve üretilen metro trenlerinden detay görüntüler Ankara 'daki metro kazasının ardından kurban kesildi - Hak - İş Genel Başkan Yardımcısı Toruntay sendika üyesi metro çalışanlarıyla kurban kestiANKARA (AA) - Ankara daki metro kazasının ardından Hak - İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay sendika üyesi metro çalışanlarıyla kurban kesti.Toruntay, hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treninin, Ulus makas bölgesinde kaza yapması sonucu Kızılay - Batıkent yönünde seferlere ara verildiğini hatırlatarak, metro teknisyenlerinin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde hattın yeniden açıldığını söyledi.

Metro işletmesinde yetkili sendika olduklarını belirterek Toruntay, "Arkadaşlarımızla bir araya geldik bundan sonraki süreçlerde kaza ve bela yaşanmaması için buradayız. Kurban kestik, Allah kabul etsin." dedi.
Toruntay, bir daha böyle kazaların yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Burada çalışan bütün arkadaşlarımız Ankara lılara hizmet ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte bu ve benzeri kazaların bir sıkıntı olmadan, bu işletmemizde trenlerimiz Ankara halkımıza hizmet vermek üzere hazırlanıyor. Arkadaşlarımızın üstün gayretlerinden ve verimli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bir sıkıntı olmaz." ifadelerini kullandı.Mustafa Toruntay'ın konuşmasının ardından metro personelinin de katılımıyla kurban kesilip dua edildi.

Gesi Allah Erimli 

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