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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Metro kazası için kurban kesildi

Metro kazası için kurban kesildi

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toluntay konuşması

Hafta Sonu Teknik Arıza 

-BUGSAŞ A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Alyüz konuşması
-Kuran Tilaveti
-Kurban Kesimi
-Genel ve Detay
-arşiv görüntüler

( ANKARA )- Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toluntay:- “Çok şükür ki yaşanan kazada can kabı olmadı, sevindirici tarafı bu”- “ Metro kazası, istenmeyen bir olaydı. Rabbim kazadan beladan korusun” ANKARA

- Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toluntay, Ankara Metrosu'nda yaşanan kaza ile ilgili, “Çok şükür ki yaşanan kazada can kaybı olmadı, sevindirici tarafı bu” dedi.
Öz Taşıma İş Sendikası, Ankara Metrosunda hafta sonu yaşanan metro kazasının ardından Kur’an-ı Kerim okutarak kurban kestirdi. Ankara Metro İşletme ve Bakım Merkezi’nde kurban kesildikten sonra Öz Taşıma iş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toluntay ve BUGSAŞ A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Alyüz açıklamalarda bulundu. Öz Taşıma iş Sendikası Genel Başkanı Toluntay, yaşanan metro kazasına istinaden metroda aktarma olmadan tek hat çalışmalarıyla ilgili deneme yapılırken yaşanan kazada can ve mal kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.
Toluntay, “Teknik ekiplerimiz Büyükşehir Belediye Başkanımızın da takipleri sonucu metro hattı 41 saat sonra tekrar Ankara halkına hizmet vermeye devam etti. İstenmeyen bir olaydı. Rabbim kazadan beladan korusun. Bugün metro işletmemizde sendika üyelerimizle genel müdürümüzle ve bütün dostlarımızla bu tarz kazaların yaşanmaması için kurban keseceğiz. Çok şükür ki yaşanan kazada can kabı olmadı. Sevindirici tarafı bu. Maddi hasar meydana geldi sadece. Teknik ekibimiz gece gündüz üstün bir gayretle çalıştı, kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
BUGSAŞ A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Alyüz, vatandaşları mağdur etmeden teknik arızaların giderildiğini söyleyerek bir daha bu tarz kazaların yaşanmaması temennisinde bulundu.
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