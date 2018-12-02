Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Video

-Ölen sürücünün fotoğrafı

-Otomobilde bulunan alkol şişesinin fotoğrafı



( BURSA ) BURSA



- Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Atatürk caddesinde gece saat 00.23'te meydana geldi. 16 MEA 62 plakalı ticari aracın sürücüsü S.B, önünde seyreden elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Kaza da motosiklet sürücüsü Musa Koca (62) ağır yaralanırken, B. aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı vatandaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile fertleri hastane koridorunda sinir krizi geçirdi. Polis, olay yerinden kaçan ticari araç sürücüsünü kısa süre de yakalayarak emniyete götürdü. B'nin aracının içinden çıkan alkol şişeleri ise herkesi dehşete düşürdü.

