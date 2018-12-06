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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Metin Türker anıldı - KARABÜK Haberi

Metin Türker anıldı - KARABÜK Haberi

- Anma programı - Kur'an okunması - Özçelik - İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin konuşmasıMetin Türker anıldı - Hak - İş genel sekreterliği, Özçelik - İş Sendikası genel başkanlığı ve Kardemir Karabük spor başkanlığı yapan Türker, ölümünün 21. yılında mezarı başında anıldıKARABÜK (AA) - Hak - İş genel sekreterliği, Özçelik - İş Sendikası genel başkanlığı ve Kardemir Karabük spor başkanlığı yapan Metin Türker, mezarı başında anıldı.Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de yaşamını yitiren Türker için Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarının başında anma töreni düzenlendi.
Törene katılan Türker'in ailesi ve yakınları, Özçelik - İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Kardemir Karabük spor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, KARDEMR işçileri, Kardemir Karabük spor çalışanları, futbolcular ve sendika üyeleri Türker'in mezarına karanfil bıraktı.Değirmenci, burada yaptığı konuşmada, Türker'in kendilerine gösterdiği yolda ilerlediklerini söyledi.

Türker'in bıraktığı değerlere sahip çıktıklarını, vermiş olduğu mücadeleyle Karabük 'ün Türkiye'nin her köşesinde anılan bir il olmasına katkı sağladığını ifade eden Değirmenci, "Biz de Metin Türker ağabeyimizin değerlerine sahip çıkarak, KARDEMİR'e, Karabük 'e, Özçelik - İş Sendikasının yaşamına katkı sunmaya çalışıyoruz. İyi ki varsın, sendikal yaşama girmişsin, bize yol yöntem bırakmışsın, ilkelerini, değerlerini bırakmışsın. Biz de o değerlerden, o misyondan aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Misyon Anma Töreni Genel Sekreter Genel Başkan Anıt Mezar 

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