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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Metin Şentürk eski eşine 4 milyon TL ödeyecek

Metin Şentürk eski eşine 4 milyon TL ödeyecek

Metin Şentürk arşiv görüntüleri

( İSTANBUL )- Ünlü sanatçı Şentürk eski eşini açtığı mal paylaşımı davasını kaybetti İSTANBUL

Nafaka Lyon Boşanma Davası 


- Ünlü sanatçı Metin Şentürk, 4 yıl önce boşandığı eşi Fulya Kalkavan’ın açtığı mal paylaşımı davasını kaybetti. Mahkeme, Şentürk’ün eski eşine 4 milyon 337 bin TL ödemesine karar verdi. Ünlü sanatçı Metin Şentürk’ün 2014 yılında çekişmeli olarak boşandığı eşi Fulya Kalkavan’ın, evli oldukları dönemde birlikte yaşadıkları Sarıyer Reşitpaşa’daki 4 katlı lüks malikanenin yarısını istediği mal paylaşımı davası karara bağlandı. İstanbul 2. Aile Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Şentürk ve Kalkavan katılmazken tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme, Metin Şentürk’ün eski eşi Fulya Kalkavan’a 4 milyon 337 bin TL’yi 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi. Çekişmeli olarak görülen ve 2014 yılında karara bağlanan boşanma davasında mahkeme, Metin Şentürk’ün, Fulya Kalkavan’a 100 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat ile ayda 5 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti.
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