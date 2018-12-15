Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Metin Külünk Dostluk Grubu'ndan Ercişli 550 öğrenciye kışlık kıyafet yardımı Haberi

Metin Külünk Dostluk Grubu'ndan Ercişli 550 öğrenciye kışlık kıyafet yardımı Haberi

Okullardan detay görüntüler

Öğretmen Yerli Malı Haftası Kullar Öğrenciler 

-kıyafet dağıtımı
-Jandarma personelinin öğrencilerle yerli malı haftası etkinliği
-konuşmalar
-Detay görüntüler

( VAN ) VAN

- Metin Külünk Dostluk Grubu'ndan Van’ın Erciş ilçesindeki 550 öğrenciye kışlık giyecek yardımı yapıldı. Erciş Cumhuriyet Savcısı Mücahid Tanılır’ın girişimleri sonucu AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk Dostluk Grubu’nca ilçede ilk ve ortaokul öğrencinin kışlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kıyafet yardımı gönderdi. Kıyafetler ilçede bulunan 27 okuldaki 550 öğrenciye dağıtıldı. Kıyafet dağıtım töreninde katılan Metin Külünk Dostluk Grubu Başkanı Mahmut Yılmaz yaptığı açıklamada, ‘’Külünk bu hediyeleri çocuklarımız üşümesin, onlar üşürse bizler donarız, diyerek gönderdi’’ dedi.
Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ise gönderilen hediyelerden ötürü mutluluk duyduklarını belirterek,"550 öğrencimize kışlık giyecek yardımı gönderen, vesile olan emeği geçen herkese kurumum ve öğrencilerim adına teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerinde bulundu. Konuşmaların ardından bot, kaban, çorap, kazak ve kışlık kıyafetlerden oluşan kıyafetler öğrencilere katılımcılar tarafından verilirken, Erciş İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar ve personeli ise öğrencilerin ‘Yerli Malı Haftası’ etkinliklerine iştirak ettiler. Ebubekir Çiftci, Yahya Kemal Beyatlı ile Tenzile Ana ilk ve ortaokulunda gerçekleşen kıyafet dağıtım törenine Erciş Cumhuriyet Savcısı Mücahid Tanılır, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Metin Külünk Dostluk Grubu Başkanı Mahmut Yılmaz, grubun yönetimi kurulu üyesi Mesut Orak ile okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı