Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Metin Feyzioğlu'ndan hakim ve savcılara tepki

Metin Feyzioğlu'ndan hakim ve savcılara tepki

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Ardahan Barosu başkan ve üyeleri tarafından karşılanması

Profesör Toplantı Muhakeme Düşünür Hanlı 

-Feyzioğlu'nun açıklamaları
-Seminerden detay görüntüler

( ARDAHAN )- Feyzioğlu, Yargı Reformu Paketi içerisinde yer alan 'Ceza Muhakemesindeki Seri Muhakeme Usulü' konulu seminere katılmayan hakim ve savcılara tepki gösterdi ARDAHAN

- Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Paketi içerisinde yer alan "Ceza Muhakemesindeki Seri Muhakeme Usulü" konulu seminere katılmayan hakim ve savcılara tepki göstererek, "Bilgi edinmek bir gayret gerektirir. Bilmeden özgüven sahibi olmak da çok tehlikelidir" dedi.
Ardahan’da Barolar Birliği tarafından düzenlenen "Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü" konulu seminer öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, seminere katılmayan hakim ve savcılara tepki gösterdi. Feyzioğlu, "'Seri muhakeme' ve 'basit yargılama' Yargı Reformu Paketi içerisinde yer alan önemli bir başlık. Meslektaşlarımız bu konuda muhakkak suretle bilgilenmesi lazım, o amaçla buradayız" ifadelerini kullanarak "Sizin vasıtanızla bir talebim var, öncelikle Ardahan emniyetine çok teşekkür ederim. Bu konuyu izlemeye gelmiş çok sayıda emniyet mensubu var. 30 yıllık ceza hocasıyım. Bildiğim bir konu. Hakim ve savcılarımız daha önce de yapılan bir seminere iltifat etmediler. Şuanda da bir tek hakim, bir tek savcı yok. Bilgi edinmek bir gayret gerektirir. Bilmeden özgüven sahibi olmakta çok tehlikelidir. Biliyorlarsa hiçbir itirazım yok. Fakat uygulaması yeni başlayan bir husus? Kanunun yazımında bulunmuş bir kişinin, bir ceza profesörünü geçtim, TBB Başkanının geldiği bir toplantıya, ya da 2 hafta önce Yargıtay üyelerinin Ardahan'a kadar gelip verdiği bir seminere 'hakimlerimiz katılmalıydı' diye düşünürüm. Öğrenmekten çekinmesinler. Ya da bildiklerini tekrar etmekten de insanların çekinmemesi lazım. Buradan da bu mesajı ben ileteyim. Hiç kuşkusuz ki aynı mesajı hakimler ve savcılar kurulumuza da ileteceğim" şeklinde konuştu.
Ardahan Barosunun kendine ait bir binaya sahip olması gerektiğini belirten Feyzioğlu, "Bina sadece baromuza değil, Ardahan'a da büyük katkıda bulunmuş olacak. Türkiye'nin farklı yerlerinde 600 bin Ardahanlı var. Burada yaşayan Ardahanlı sayısı daha az. Onlardan destek almaya hazırız. Veya aile isimlerini yaşatacak Ardahanlı varsa, kurulacak olan binaya kendi isimlerini de verebiliriz. Ardahan'a özgü eski taş ev şeklinde" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendiİstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendi
Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!
Bakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu BaşlatıldıBakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu Başlatıldı
Sınıra Askeri Sevkıyat!Sınıra Askeri Sevkıyat!
Sınıra Kirpili Asker SevkiyatıSınıra Kirpili Asker Sevkiyatı
Vanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma GörüntüleriVanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı