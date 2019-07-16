Metil alkolden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

-Morgdan detay görüntüler

-Cenaze aracının gidişinden görüntü

-Ali Eroğlu röp.



( ADANA -ÖZEL) - Adana'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden Zafer Sönmez’in cenazesi Adana Adli Tıp Morgu’ndan alındı - Ali Eroğlu, dayısının kaçak içkiyi güvenilir olarak nitelendirdiği yerlerden aldığını söyledi ADANA



- Adana'da metil alkol zehirlenmesi sebebiyle Adana Şehir Hastanesi yoğun bakımında 4 gündür tedavi gören Zafer Sönmez hayatını kaybetti. Sönmez’in cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere Adana Adli Tıp Morgu’ndan alındı. Adana’nın Ceyhan ilçesinde geçtiğimiz cuma günü, görme bozukluğu, mide bulantısı, çarpıntı ve nefes darlığı şikayetiyle Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Zafer Sönmez (58) metil alkol zehirlenmesi teşhisi konularak helikopter ambulansla Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakıma kaldırılan Sönmez, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybetti. Sönmez’in cenazesi yapılan otopsi sonucunda Ceyhan’da defnedilmek üzere yakınları tarafından Adana Adli Tıp Morgu’ndan alındı. Zafer Sönmez’in yeğeni Ali Eroğlu (34) dayısının kaçak içki tükettiğini belirterek, "Dayım cuma günü rahatsızlandı. Gözlerinin görmediğini, mide bulantısının olduğunu, kalp çarpıntısı yaşadığını ve rahat nefes alamadığını söyledi.



Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleler sonrasında helikopter ambulansla apar topar Adana Şehir Hastanesine sevk edildi" dedi.

Eroğlu, dayısının Adana Şehir Hastanesi’nde 4 gün yoğun bakımda kaldığını, kendilerine metil alkol zehirlenmesi olduğunun söylendiğini aktardı. Eroğlu, yetkililere seslenerek kaçak alkol satışlarının önüne geçilmesini istedi. Dayısının kaçak içkiyi güvenilir olarak nitelendirdiği yerlerden aldığını söylediğini aktaran Eroğlu, “Benim çevremde bu tarz güvenilir yerden aldığını söyleyen çok fazla insan var. Kolay ulaşıyorlar, ucuz olduğu için işlerine geliyor. Buradan devletimize yetkililere çağrıda bulunuyorum. Artık buna geçerli önlemler alınsın. Vatandaşlarımızdan ricam, bunun sonunda ölüm var şakası olmayan bir durum, en iyi ihtimalle kör kalabiliyorsunuz neden böyle bir riske giriyorsunuz” dedi.

1 Temmuz'dan bu yana Mersin'de 9, Adana'da 8 ve Niğde'de 1 olmak üzere toplam 18 kişi metil alkol zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti.

