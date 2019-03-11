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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Meteorolojiden İstanbul ve Trakya için sağanak yağış uyarısı

- Meteorolojiden İstanbul ve Trakya için sağanak yağış uyarısı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Su Baskını Şiddetli Yağış 


- Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da yarın şiddetli yağışın beklendiğini duyurdu. Yapılan duyuruda, “Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Trakya İstanbul’da beklenen kuvvetli sağanak yağışa ilişkin bir duyuru yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla etkisini artırarak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (40-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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