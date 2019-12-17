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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Meteorolojiden 5 il için sis uyarısı - SİVAS

Meteorolojiden 5 il için sis uyarısı - SİVAS

- Tarihi kent meydanından görüntüler - Fotoğraf çekilen vatandaşlardan görüntülerMeteorolojiden 5 il için sis uyarısıSİVAS (AA) - Meteoroloji Sivas , Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta cuma gününe kadar yoğun sis etkili olacağını bildirdi.Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas , Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta 20 Aralık Cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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