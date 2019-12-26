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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Su Baskını 


- Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak için kuvvetli yağmur ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede görülecek yağmur ve sağanağın Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ile Şırnak'ta kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların, ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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