Meteoroloji uyarmıştı... Edirne’de beklenen yağış başladı Haberi

-araçların trafikte seyir etmesi

-vatandaş açıklamaları

-genel ve detaylar



( EDİRNE ) EDİRNE



- Trakya Bölgesi’nde beklenen yağış Edirne’de başladı.

Kısa sürede etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası kentin cadde ve sokakları göle döndü. Meteorolojinin şiddetli yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış Edirne’de başladı.

Balkanlar üzerinden gelen şiddetli yağış dalgası kentte etkisini göstermeye başladı.

Kısa sürede kenti etkisi altına alan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Vatandaşlar, sağanak yağıştan olumsuz etkilenirken, sürücülerde zor anlar yaşadı. Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

