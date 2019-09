Mete Yarar kitaplarını Manisalılar için imzaladı

-Manisa Valisi Ahmet Deniz'in konuşması

( MANİSA )- Manisa Kitap Fuarı kapılarını 3. kez açtı- Vali Deniz'den sosyal medyada "Manisa her yerde okuyor" kampanyası MANİSA



- Manisa'da bu yıl 3.'sü düzenlenen Kitap Fuarı'na katılan Güvenlik Uzmanı. Manisa Kitap Fuarı kapılarını 3. kez açtı. Manisa'nın en önemli kültür etkinlikleri arasında yer alan fuarda yüzlerce yayınevi ve yazarlar Manisalı kitap severlerle buluşacak. Fuar boyunca ünlü yazar ve çizerler imza günlerinde kitapseverlerle bir araya getiren fuarda, Manisalı yazarlar da okuyucularıyla buluşma imkanı sağlanacak. Yazarlar, bir yandan okuyucularıyla kucaklaşırken, bir yandan da eserlerini tanıtma ve büyük yayınevleriyle bağlantı kurma fırsatını yakalıyor. Manisa Kitap Fuarı 6 Ekim tarihine kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarın açılışında konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Bizim medeniyetimiz ‘Oku’ iyen bir medeniyet, bizim medeniyetimiz ‘bir harf öğretinin kölesi olurum’ diyen bir medeniyettir. Ancak bugün ne yazık ki sosyal medya var, herkes sosyal medyada. Sosyal medyanın panzehiri kitaptır. Çocuklarımızı kitapla buluşturalım. Sadece çocuklarımızı değil herkesi kitapla besleyelim” dedi.

Gelişmiş ülkelere bakıldığında bilgiye sahip olduklarını söyleyen Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Gelişmiş kalkınmış toplumlara baktığımız zaman bilgiye sahip olan ve sahip olduğu bilgiyi teknolojiye çeviren ülkelerin çok hızlı geliştiğini görmekteyiz. Dünyada çok hızlı bir gelişim, dönüşüm yaşanıyor. Bu gelişim ve dönüşümü ancak bilimle, bilgiyle, kültürle, iyi yetişmiş bireylerle başarabiliriz. Bizim medeniyetimizin temelinde bu var zaten. Biz bir cihan devleti kurarken atalarımızın kalemleri kılıçlarından keskin olduğu için Viyana kapılarına kadar dayandık. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde orayı bir bilim merkezi yaptı. Dünyanın her yerinden bilim adamlarını İstanbul'a getirdiler. Kanuni'ye, Fatih'e, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bakın, kütüphanelerinde binlerce kitap var. Teknolojiye ulaşmak istiyorsak yine okumamız lazım" diye konuştu.

Vali Deniz'den "#manisaheryerdeokuyor" kampanyası Velileri çocuklarıyla beraber kitap okumaya çağıran Vali Deniz, "Biz çocuklarımız kitap okusun istiyoruz. 'Manisa Her Yerde Okuyor' diye bir projemiz var. Ben aile üyelerinden rica ediyorum. Büyükler okumadan küçükler okumaz. Rol model büyükler. Sosyal medya hastalığı çocuklarımızda da görülmeye başladı.

Kontrol edemiyoruz. Bunun panzehiri kitaptır. Bugünden itibaren başlamak üzere, madem sosyal medyayı kullanıyoruz. Bu geceden itibaren bütün velilerimiz çocuklarını yanına alsın. Bir kitap alalım. Hep beraber #manisaheryerdeokuyor diyelim. Farklı bir kampanya yapalım" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Öte yandan fuarın açılışında Güvenlik Uzmanı Mete Yarar da yer aldı. Yarar, açılan stantta hem kitaplarını okur severlere imzaladı hem de okuyucularıyla bir süre sohbet etme imkanı buldu. Fuarın açılışına Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Tamer Akkal, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici katıldı.