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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Metan gazından zehirlenen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Metan gazından zehirlenen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Ölen kişilerin fotoğrafları

Cenaze Foseptik Çukuru Cenaze Namazı 

-arşiv görüntüler

( KİLİS )- Foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak isterken zehirlenerek ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı KİLİS

- Kilis’te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak isterken metan gazından zehirlenerek ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Çerçili köyü Çilolar mezrasında foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için çukura giren Dede Yıldırım (51), oğlu Yunus Yıldırım (24) ile Mehmet Devran (45) metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Gaziantep Adlı Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. 3 kişi Kilis merkeze bağlı Çerçili köyü Çilolar mezrasında ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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