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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Metal işçileri satrançta şampiyon olabilmek için yarıştı Haberi

Metal işçileri satrançta şampiyon olabilmek için yarıştı Haberi

-turnuvadan detaylar

Yarış İsveç Satranç Şampiyon Satranç Turnuvası 

--Türk Metal Sendikası Bursa 2 Nolu Şube Eğitim Sekreteri Sefa Aydın, röp

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'da fabrikalarda çalışan metal işçileri satranç turnuvasında şampiyon olabilmek için yarıştı. Türk Metal Sendikası Bursa 2 Nolu Şubesi'nin düzenlediği satranç turnuvasında metal işçileri bir birini yenmek için kıyasıya yarıştı. Türk Metal Sendikası Bursa Sosyal tesislerinde gerçekleşen satranç turnuvasına onlarca işçi katıldı.
İsveç usulü puanlama sistemiyle oynan turnuvada birinci, ikinci ve üçüncüye 1 hafta aileleriyle birlikte tatil hediye edildi. Turnuvanın bu yıl ikinci defa düzenlendiğini ifade eden Türk Metal Sendikası Bursa 2 Nolu Şube Eğitim Sekreteri Sefa Aydın, "Türk Metal Sendikası bu etkinlikleri tüm Türkiye'de düzenliyor. Bugün ki etkinlikte onlardan biri 26 üyemiz turnuvaya katılım sağladı. Turnuva puanlama sistemi üzerinden yapılıyor. En yüksek puanı alan birinci olacak. Turnuvada birinci, ikinci ve üçüncüye 1 hafta aileleriyle birlikte tatil hediye edeceğiz" dedi.
(BRK-
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