Metal işçileri greve çıktı - ZONGULDAK Haberi

- Genel görüntü - Sendika Şube Başkanı Metin Ercan açıklaması - Türk Metal Sendikası'nın örgütlü bulunduğu şirketle yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler davul zurna çalarak greve çıktı - Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan: - "Çok fazla bir şey istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Arkadaşlarımız üç vardiya çalışıyorlar ve karşılığı bu olmamalı"ZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde Türk Metal Sendikası'nın örgütlü bulunduğu bir şirketle yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler grev başlattı.Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TAT Metal Anonim Şirketi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, emekçilerin yanında olan herkese teşekkür etti.Toplam 303 işçiyi ilgilendiren ve ocak ayı itibariyle başlayan toplu sözleşme süreci sonunda alınan grev kararını uygulamaya koyduklarını belirten Ercan, "Ücret ve ücrete bağlı maddelerde anlaşma sağlanamadı. Bu süreci canlandırma adına dün işverenden bir görüşme talebi aldık. Sabaha kadar süren görüşmelerde tekrar anlaşma sağlanamadı. 5 Haziran'da alınan karar gereği de grevdeyiz." diye konuştu. İşçilerin asgari ücretle ağır şartlar altında çalıştığını ifade eden Ercan, şöyle konuştu:"Çok fazla bir şey istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Arkadaşlarımız üç vardiya çalışıyorlar ve karşılığı bu olmamalı. 'Bu iş yeri bizim. Hiçbir zaman iş yerine zarar getirecek bir hareketin içerisinde bulunmayız.' diye işçilerimizin söylemleri de var. Bizim teşkilatımızın yapısı da zaten bu şekildedir. Yapılan bu eylemler hukuk, kanun çerçevesinde."Metin Ercan ayrıca Genel Başkan Pevrul Kavlak ile yapılan görüşme sonrası işçilere bin lira grev ödeneğinin verileceğini bildirdi.Bu arada greve çıkan işçiler, zaman zaman slogan attı, davul zurna eşliğinde oynadı.Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu ise makamında düzenlediği basın toplantısında, şirket ile sendikanın anlaşamadığını ve bu nedenle grev kararı alındığını söyledi.
Demirsu, görevli makam olarak gerekli işlemleri yürüttüklerini ve konuyla ilgilendiklerini sözlerine ekledi.