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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı - ÇANAKKALE Haberi

Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı - ÇANAKKALE Haberi

- Törenden görüntülerMesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı - Çanakkale 'de görev yapan alan kılavuzları ve profesyonel turist rehberlerinin düzenlediği etkinlikte, şehitler anısına denize çelenk bırakıldıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda İngiliz donanmasına bağlı güçler tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ve 25 er için denize çelenk bırakıldı.Kenette görev yapan alan kılavuzları ve profesyonel turist rehberleri tarafından zırhlının batırılmasının 104. yılı dolayısıyla merkeze bağlı Kepez beldesindeki Mesudiye Zırhlısı Anıtı önünde tören düzenlendi.
Zırhlının battığı saat olan 12.00'de alan kılavuzları ve profesyonel turist rehberleri tarafından şehitler için denize çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Mesudiye Zırhlısı Anıtı önündeki anma töreni, Alan Kılavuzu Cemallettin Yıldız ve Profesyonel Turist Rehberi Kemal Çelik'in yaptığı konuşmalar ve şehirler için yapılan dua ile sona erdi.Buradaki törenin ardından Kepez Beldesindeki Merkez Camisi'nde tüm şehitler, yaşamını yitirmiş gaziler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları için Kur'an - ı Kerim ve mevlit okutuldu. - Mesudiye ZırhlısıOsmanlı Donanması bünyesinde, 1887 - 1888 Osmanlı - Rus, 1897 Osmanlı - Yunan ile 1912 - 1913 Balkan Savaşları'nda başarıyla görev yapan, Çanakkale Savaşları'nda da Çanakkale Boğazı'na girmek isteyen yabancı gemilere karşı sabit batarya olarak kullanılan Mesudiye Zırhlısı, 13 Aralık 1914'te İngiliz B - 11 Denizaltısı'ndan atılan torpidoyla batırıldı.Sarısığlar mevkisinde batırılan Mesudiye Zırhlısı'nın 598 kişilik mürettebatından 10 subay ve 25 er şehit oldu.

Gaziler Anma Töreni Saygı Duruşu Akkale Batın 

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