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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 35 asker anıldı

Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 35 asker anıldı

Törenden görüntüler

Şehit Saygı Duruşu Akkale Batın Irak 

-Boğaza çelenk bırakılması
-Saygı duruşu
-İstiklal Marşı ve duadan görüntüler
-Profesyonel Grup Rehberi Kenan Çelik'in konuşmasından görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale Savaşları'nda İngiliz denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda hayatını kaybeden 35 denizci törenle anıldı. Çanakkale savaşlarında sabit batarya gemisi olarak kullanılan ve İngiliz denizaltısı B-11 tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda hayatını kaybeden 35 denizci, 104 yıl önce geminin battığı Sarısığlar mevkiinde düzenlenen törenle anıldı. Çanakkale Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından düzenlenen tören, zırhlının battığı saatte boğaza çelenk bırakılmasıyla başladı.
Daha sonra tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Dua edilmesinin ardından tören, grup adına profesyonel grup rehberi Kenan Çelik tarafından günün anlamına binaen yapılan konuşmayla son buldu. 13 Aralık 1914 tarihinde, İngiliz deniz altısı B-11 boğaza girdi ve mayın hatlarından geçerek saat 11.58'de yemek için mürettebatın toplu olarak geminin alt kısmında bulunduğu esnada, yaklaşık 800 metre mesafeden Mesudiye'yi torpilledi. Yemek salonunda bulunan makine subayları hayatlarını kaybetti. Mesudiye'den de karşılık verilmesine rağmen, düşman deniz altısının ikinci torpilini de atmasının ardından gemi iki bacası arasından bir kez daha vuruldu. Bu isabetten sonra gemi kısa sürede sulara gömülürken, 598 kişilik mürettebatından 10 subay ve 25 er şehit oldu.
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