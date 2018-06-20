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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Meşrubat yüklü tır temizlik aracına çarptı - KOCAELİ

Meşrubat yüklü tır temizlik aracına çarptı - KOCAELİ

- Anadolu Otoyolu Gebze kesimi Gaziler Viyadüğü mevkisinde kaza yerinden görüntüler - Temizlik aracına çarpan tırdan görün tüle - Yola dağılan meşrubat detaylarıMeşrubat yüklü tır temizlik aracına çarptı: 1 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, meşrubat yüklü tırın temizlik aracına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İbrahim Akdemir'in yönetimindeki meşrubat yüklü 34 KL 5327 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Gebze kesimi Gaziler Viyadüğü mevkisinde, Mehmet Atasoy idaresindeki 34 BT 6225 plakalı karayollarına ait temizlik aracıyla çarpıştı.Kazada yaralanan tır sürücüsü Akdemir, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bu arada, çarpışmanın etkisiyle tırdaki meşrubatların yola saçılması sonucu otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre aksadı.Araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü.

İlk Müdahale Karayolları Temizlik Aracı 

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