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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Meşrubat yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada

Meşrubat yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada

Kaza anı

İlk Müdahale Hastane Bild Kamera 

-Kaza yapan kamyonet ve araçtan görüntü
-Otomobilde yara almadan kurtulan kadınların ağlaması
-Yola savrulan meşrubatlar
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da meşrubat yüklü kamyonet, otomobil ile çarpışması sonrası devrildi. Devrilen meşrubat yüklü kamyonetteki içecekler yola savrulurken, kamyonette sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, meşrubat yüklü 34 AH 7450 plakalı kamyonet tali yoldan aniden önüne çıkan 06 BHE 940 plakalı otomobille çarpışarak yan yattı. Yan yatan kamyonette bulunan meşrubatlar yola savrulurken, kamyonette sıkışan araç sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kısa süreli çalışmanın ardından çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonetin çarptığı otomobilde bulunan ve yara almadan kurtulan kadınların ise kısa süreli şok geçirdiği görüldü.
Yol, kamyonette bulunan içeceklerin savrulması nedeni ile bir süre trafiğe kapatıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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