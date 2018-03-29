Meşrubat şişelerinin arasına zulalanmış 112 kilogram esrar ele geçirildi İzle



- Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda meşrubat şişelerinin arasına zulalanmış 112 kilogram esrar ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır-Bingöl kırsalından yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılabileceği istihbaratına ulaşılmış ve İlimiz Çat yolu üzerinden il merkezi istikametine gelmekte olduğu tespit edilen bir kamyon görevlilerce durdurularak araç içerisinde yapılan arama yapıldı. Aracın içerisinin meşrubat yüklü olduğu görülmüş ve kola şişelerinin aralarına zulalanmış halde 112.4 kilogram ot esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şüphelinin yakalandığı adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

(ERZ-AT)

